Stellen Sie sich zwei Fragen: Wird das Haus schlecht unterhalten oder gar vernachlässigt? Werden beispielsweise Positionen wie die Hauswartung Mietrecht Fauler Hauswart - was kann ich tun? , die Umgebungspflege und der Liftservice separat als Nebenkosten in Rechnung gestellt? Bei einem doppelten Ja sollten Sie den Taschenrechner in die Hand nehmen. Denn die jährliche Pauschale sollte sich in der unteren Hälfte davon bewegen, was die Schlichtungsstelle toleriert. Unterbreiten Sie der Vermieterin einen konkreten Vorschlag für einen jährlichen pauschalen Zuschlag, zum Beispiel 0,25 bis 0,5 Prozent. Oder verlangen Sie eine exakte zahlenmässige Begründung für die Kostensteigerung.