Beim Mieterinnen- und Mieterverband überwiegt der Eindruck: Oft sind die Erhöhungen zu hoch. Der Verband bietet auf seiner Website einen Mietzinsrechner an, mit dem man überprüfen kann, ob der neue Zins gerechtfertigt ist (siehe unten). Beim Mieterverband Basel gibt er in 45 Prozent der Fälle an, dass die Erhöhung vermutlich ungerechtfertigt ist, also zu hoch ausfällt. Beim Mieterverband Zürich sind es ähnlich viele. Das berichtet die «Sonntagszeitung».