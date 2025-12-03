Nein. Als Nachmieterin treten Sie zwar zu den gleichen Bedingungen ins bestehende Mietverhältnis des Vormieters ein. Das heisst: Wenn Sie bei der Übernahme nichts anderes vereinbaren, müssen Sie beispielsweise bei Ihrem Auszug dafür geradestehen, wenn der Vormieter ohne Einverständnis des Vermieters etwas an der Wohnung verändert hat.