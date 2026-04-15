Wenn der Vermieter tatsächlich schon zum Zeitpunkt der Kündigung nicht vorhatte, die Wohnung für sich selber oder für nahe Verwandte wie Eltern, Grosseltern, Kinder, Geschwister oder Enkel zu verwenden, ist die Kündigung missbräuchlich. Sie hätten sie also anfechten können, allerdings nur innert 30 Tagen nach Erhalt.