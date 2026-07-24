Hitze als Mangel? Es kommt darauf an

Eine starre Regel, die man eins zu eins auf die Sommerhitze übertragen kann, ist das aber nicht. Ob man die Vermieterin tatsächlich dazu verknurren kann, etwas gegen die Hitze zu tun, hängt auch von der Bauweise ab. Also etwa davon, wie alt und wie gut isoliert das Haus ist. Ebenfalls relevant: wo die Wohnung liegt, wie warm es drinnen und draussen wird und ob sie über einen genügenden Sonnenschutz verfügt.