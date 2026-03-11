Informieren Sie die Vermieterin, dass Sie zum vereinbarten Termin in der Wohnung auf sie gewartet haben. Sie können ihr einen neuen Termin vorschlagen, wenn Sie möchten. Ansonsten genügt es, dass Sie ihr alle Schlüssel zurückschicken, gut verpackt und per Einschreiben. Und auf den geplatzten Termin hinweisen.