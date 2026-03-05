5. Umziehen

Das Wichtigste: alles gut verpacken. Das kann man selbst machen. Aber: Falls etwas schlecht verstaut ist und deshalb in die Brüche geht, muss man den Schaden selbst tragen. Wer die Zügelfirma packen lässt, muss diesen Aufwand zwar bezahlen. Dafür haftet auch die Firma, wenn etwas kaputtgeht. Wertvolle und zerbrechliche Sachen wie die Plattensammlung oder den Kronleuchter bringt man am besten selbst vorab in die neue Wohnung. So oder so: Hilfreich ist es, auf die Kisten zu schreiben, wohin sie kommen.