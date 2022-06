Rauch, Geruch, Lärm: Ab wann ist es zu viel?

Oberstes Gebot ist, wie immer unter Nachbarn, gegenseitige Toleranz. Will heissen: Solange die Immissionen (Rauch, Gerüche, Lärm) das normale Ausmass nicht überschreiten, müssen sie hingenommen werden. (ZGB, Art. 684)



Erfolgreich zur Wehr setzen kann man sich gegen übermässige Immissionen. Was normal beziehungsweise übermässig ist, bestimmt sich nach dem Empfinden eines Durchschnittsmenschen, besonders empfindliche Menschen werden also vom Gesetz nicht geschützt.



Massgebend ist ferner die konkrete Wohnsituation. Mitten im Ausgehviertel muss man mehr hinnehmen als im Einfamilienhausquartier. Ob der Nachbar Mieter oder Eigentümer ist, spielt dabei keine Rolle. Wichtig: Im Streitfall muss man beweisen können, dass die Immissionen des Nachbarn übermässig sind.



→ Tipp: Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn und versuchen Sie, einen Kompromiss zu finden. Erst wenn dies scheitert, wenden Sie sich an die Schlichtungsbehörde. Wer keine Rücksicht nimmt, riskiert im Extremfall die Kündigung.