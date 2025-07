Grillverbot? Grillieren auf Balkon oder Terrasse ist grundsätzlich erlaubt

Grillieren auf dem Balkon oder der Terrasse gänzlich zu verbieten, geht nicht – egal, was der Mietvertrag, die Hausordnung oder das Stockwerkeigentümerreglement sagen. Das wäre ein zu grosser Eingriff in das Privatleben.



Möglich ist aber, beispielsweise die Verwendung von Holzkohle zu verbieten und nur Gas- oder Elektrogrills zu erlauben, auch wenn Grillpuritanerinnen darob die Nase rümpfen mögen. Weil Holzkohle tendenziell zu mehr störendem Rauch führen kann, ist diese Einschränkung zulässig.



Tipp: Suchen Sie einen Platz für den Grill, von dem aus möglichst wenig Rauch zu den Nachbarn gelangt. Vermeiden Sie, dass Fett oder Öl in die Glut tropft.