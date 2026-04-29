Nein, grundsätzlich müssen Sie das nicht. Anders sieht es nur aus, wenn eine Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen ist. Ist das nicht der Fall, fehlt dem Nachbarn die rechtliche Grundlage, Ihr Grundstück für seine Entwässerung zu beanspruchen. Auch wenn das Dachwasser schon seit längerem über Ihr Grundstück abgeleitet wird, begründet dies keine Duldungspflicht – erst recht nicht, wenn es bei Starkregen die Garage überschwemmt.