Folgekosten bei Unwetter

Falls eine Wohnung durch die Wassermassen unbewohnbar wird: Müssen Mieter ihren Mietzins weiterhin zahlen, obwohl sie ihre Wohnung vielleicht während Monaten nicht bewohnen können?

Nein, wenn die Wohnung vorübergehend gar nicht bewohnbar ist, müssen Mieterinnen und Mieter den Zins so lange nicht mehr bezahlen, bis ihnen die Rückkehr in ihr Heim wieder zugemutet werden kann. Falls nur einzelne Zimmer unbewohnbar sind, kann beim Vermieter eine vorübergehende Mietzinsreduktion verlangt werden.