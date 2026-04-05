Anzeigen geht immer. Fraglich ist, was es bringt. Eine Bestrafung wäre nur möglich, wenn man dem Nachbarn nachweisen kann, dass er sich am Flieder zu schaffen machte. Wenn der Busch stark verunstaltet wurde oder gar stirbt, könnte eine strafbare Sachbeschädigung gegeben sein. Wenn aber nur ein paar Ästchen fehlen, eher nicht. So oder so: Eine Anzeige wird den Konflikt nicht lösen, sondern lediglich weiter anheizen.