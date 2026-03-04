Was bedeutet «besenrein»?
Ich habe 20 Jahre in meiner Wohnung gelebt, nun ziehe ich aus. Kann ich die Wohnung einfach besenrein zurückgeben?
Veröffentlicht am 4. März 2026 - 09:42 Uhr
Nein. Die Mietdauer spielt keine Rolle, wenn es um die Reinigung der Wohnung geht. Grundsätzlich müssen Sie sie tipptopp reinigen, unabhängig davon, wie alt sie ist oder wie lang Sie darin gewohnt haben.
Nur wenn Sie mit der Vermieterin vereinbart haben, dass Sie das Mietobjekt besenrein zurückgeben können, sieht es anders aus. Dann bezahlen Sie gemäss Klausel im Mietvertrag normalerweise eine Reinigungspauschale pro Quadratmeter. Solche Vereinbarungen findet man vor allem in der Nordwestschweiz.
Beachten Sie, dass Sie Bad und Küche trotzdem gründlich reinigen müssen.
Natürlich kann vertraglich auch etwas anderes abgemacht werden. Wichtig: Kleine Ausbesserungen müssen Sie in jedem Fall selbst vornehmen, etwa einen defekten Duschschlauch oder fehlende Zahngläser ersetzen.