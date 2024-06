Gibt es Abzüge auf den Lohn?

AHV-, IV- und EO-Beiträge Lohnabrechnung Welche Abzüge gehen vom Gehalt weg? müssen erst ab dem 1. Januar des Jahres, in dem jemand seinen 18. Geburtstag feiert, bezahlt werden. Wer also einen Ferienjob ausübt und 18 Jahre alt wird (oder bereits ist), muss die entsprechenden Beiträge bezahlen. Spezialregeln gibt es, wenn das Einkommen pro Jahr und Arbeitgeber entweder 2300 Franken oder für Arbeitnehmer bis 25 Jahre, welche in einem Privathaushalt angestellt sind, 750 Franken nicht übersteigt. Diese sind grundsätzlich von der Beitragspflicht befreit.