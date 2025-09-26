Das sieht auch die Gewerkschaft Unia so. «Es ist absehbar, dass damit Stress, Schlafstörungen und Burn-outs zunehmen werden», sagte Mediensprecherin Natalie Imboden schon 2024 gegenüber dem Beobachter, als die zuständige Kommission die Vorlage in die Vernehmlassung schickte. Für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben brauche es andere Ansätze als die Ausweitung der Arbeitstage in die Abende und Wochenenden hinein.