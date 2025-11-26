Ja. Aber die Chefin kann Ihnen auch dann kündigen, wenn Sie die Ziele erreicht haben. Sie braucht keinen speziellen Grund. Das Einzige, was sie einhalten muss, ist die Kündigungsfrist. Diese steht im Vertrag oder ist gesetzlich geregelt und beträgt meistens ein bis drei Monate, je nachdem, wie lange Sie schon dort arbeiten.