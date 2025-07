Am 22. Juni 2023 ging Ladina Christoffel auf Konfrontation. An diesem Tag druckte die «Engadiner Post» ihren offenen Brief ab, in dem sie darüber informierte, dass sie als Chefärztin der Frauenklinik am Spital Oberengadin per sofort freigestellt worden sei – weil sie, so die Spitalleitung, mit ihrer «kritischen Haltung» im Betrieb für «erhebliche Unruhe» gesorgt habe. Gekündigt hatte Christoffel im Mai von sich aus.