Auch diesmal lehnte die Bündner Regierung das Ansinnen ab. Eine solche Meldestelle biete zwar «eine Chance, sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Patientensicherheit systematisch zu verbessern», sagte SP-Regierungsrat Peter Peyer. Doch das Parlament habe in der Vergangenheit eine gesamtkantonale Meldestelle abgelehnt. In der Pflicht seien die Spitalträgerschaften, die sich in der Regel im Besitz der Gemeinden befänden. Peyer regte an, dass stattdessen der Bündner Spital- und Heimverband als «zentrale Stelle» bei Bedarf eine gemeinsame Meldestelle koordinieren könnte.