Viele Firmen haben diese sogenannten Kurzabsenzen in ihrem Betriebsreglement geregelt. Schauen Sie in Ihrem Arbeitsvertrag oder in den zugehörigen Bestimmungen nach. Oft enthalten auch Gesamtarbeitsverträge Hinweise dazu.

Falls Sie darin nichts finden, äussert sich das Obligationenrecht (OR) nur ansatzweise: Es sind dem Arbeitnehmer die üblichen freien Stunden und Tage zu gewähren.

In der Praxis haben sich folgende Richtlinien etabliert:

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  • Eigene Hochzeit: 2 bis 3 Tage
  • Tod eines Familienangehörigen: 1 bis 3 Tage (je nach Verwandtschaftsgrad)
  • Militärische Inspektion und Rekrutierung: ½ bis 1 Tag
  • Umzug: 1 Tag
  • Behördengänge: effektive Abwesenheit

Ihre Schwiegermutter ist zwar streng genommen nicht mit Ihnen verwandt, trotzdem erhalten Sie in der Regel die nötige freie Zeit für die Beerdigung.

Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals Anfang November 2013 veröffentlicht und wird laufend durch den Beobachter aktualisiert.

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