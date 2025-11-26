Das Unternehmen hat auf seiner Website sechs Stellen ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist ist allerdings bereits beendet. Vom «AI Robotics Engineer» über den «Product Growth Associate» zum «Head of Marketing». Dass Forgis viel von Mitarbeitenden erwartet, wird beim Lesen des Stelleninserats schnell klar. Man suche «keine Passagiere, jeder fährt». Und: «Wir arbeiten mehr als alle anderen», heisst es da. Um diese Ziele zu erreichen, glaubt das Unternehmen im Moment «nicht an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie».