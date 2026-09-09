Grundsätzlich gilt: Haben Sie den Schaden durch eigenes Verschulden verursacht, müssen Sie dafür selbst aufkommen. Das kann der Fall sein, wenn Sie gegen einen Steg fahren, ein anderes Boot beschädigen oder geltende Regeln missachten. Viele Vermieter haben zwar eine Versicherung für das Boot abgeschlossen, oft aber mit einem Selbstbehalt, den der Mieter tragen muss. Lesen Sie den Mietvertrag deshalb genau durch.