Über Geld spricht man nicht – oder?
Meine Chefin möchte nicht, dass ich mit Kolleginnen über unser Salär spreche. Verbieten darf sie es aber nicht, richtig?
Nein, verbieten kann es die Chefin nicht. Angestellte haben zwar eine Treuepflicht. Das bedeutet, dass sie sich loyal verhalten und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen wahren müssen. Dazu gehört auch Geheimhaltungspflicht: Arbeitnehmerinnen dürfen nicht über Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse sowie über Informationen reden, die der Arbeitgeber zu Recht geheim halten will.
Wer diese Pflicht zur Geheimhaltung verletzt und geheime Dinge ausplaudert, dem drohen schwere Sanktionen. Das Mildeste wäre eine Verwarnung, in schweren Fällen ist aber sogar eine fristlose Kündigung gerechtfertigt. Wenn durch die Treuepflichtverletzung dem Arbeitgeber ein konkreter Schaden entstanden ist, kann er zusätzlich Schadenersatz fordern.
Das Bundesgericht hat aber entschieden, dass Löhne nicht unter die Geschäftsgeheimnisse fallen. Sie dürfen deshalb mit Ihren Kolleginnen und Kollegen darüber reden.
Über die Frage, was für ein Gehalt Stellensuchende aufgrund ihrer Fähigkeiten und Joberfahrungen beim Interview einfordern dürfen, zerbrechen sich die meisten den Kopf. Wie man sich darauf vorbereitet, erfahren Sie als Beobachter-Abonnentin oder ‑Abonnent in der Checkliste «Regeln für die Lohnverhandlung».
Und wie stehts um Ihr Budget?
Wir hätten da einen Newsletter, mit dem Sie mehr für sich herausholen: mehr vom Lohn mit weniger sinnlosen Ausgaben, mehr Freizeit mit weniger Bürokram – mehr vom Leben mit weniger Stress. Finanztipps ohne Zeigefinger von Beraterin und Redaktorin Katrin Reichmuth. Jetzt kostenlos für «Mach was draus» anmelden.