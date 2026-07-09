Genau dieses selbständige und aktive Lernen bleibt gemäss Studien besser im Gedächtnis. Und weil es der eigene Stoff ist, sind die Schülerinnen und Schüler motivierter dabei. Das Kind kann die Aufgaben sogar in eine Themenwelt verpacken – etwa in die Welt von Meerjungfrauen, Seeungeheuern oder Haustieren. Das hilft besonders Kindern im Autismus-Spektrum-Bereich, so Moers. Auch Kinder mit Lernschwächen profitieren.