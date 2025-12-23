Wegen Ferien Schulstart verpassen – ist das erlaubt?
Wir möchten mit unseren Kindern eine Reise machen und kämen erst drei Tage nach Schulstart zurück. Dürfen wir das?
Ob ein solches Gesuch (siehe Mustervorlage unten) bewilligt wird, liegt im Ermessen der Schulbehörde. Wie gross die Chance ist, hängt unter anderem von der Begründung ab.
Dass der Flug an Wochentagen günstiger ist, reicht meist nicht. Wenn hingegen ein spezieller Event in die Ferien fällt oder man Verwandte besucht, sind die Chancen grösser – sofern es nicht bereits der dritte 80. Geburtstag des Grossvaters in Spanien ist.
Falls Sie ohne Bewilligung reisen, kann das teuer werden. Denn Eltern sind per Gesetz verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Kinder den Schulunterricht besuchen. Wer sich nicht daran hält, kann mit Bussen von mehreren Hundert Franken bestraft werden.
Eine andere Möglichkeit sind in einigen Kantonen sogenannte Jokertage. Doch klären Sie zuerst ab, ob diese zur Verlängerung von Ferien benutzt werden dürfen.
Wenn Sie erwerbstätig sind und unverschuldet zu spät aus den Ferien zurückkehren, hätte dies auch Konsequenzen für Ihren Lohn. Mehr dazu lesen Sie im Ratgeber «Darf der Chef Ferientage zuweisen».