Ein gewöhnlicher Arbeitstag beginnt für Almeira Ribeiro* mit 40 Minuten in Bahn und Bus. Von ihrem Wohnort in einem Zürcher Aussenquartier geht es zuerst hinauf auf die Forch. Dort zieht sie in einer noblen Wohnung ihre weisse Schürze mit dem Firmenlogo an und beginnt zu putzen. Zwei Stunden später verlässt sie das Haus und macht sich wieder auf den Weg. Die nächste Strecke führt sie per S-Bahn fast eine Stunde quer durch die Stadt ins Limmattal. Auch dort macht sie zwei Stunden lang sauber, dann geht es weiter zur letzten Station im Kanton Aargau.