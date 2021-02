Höhere Anforderungen

Die Überprüfung war im Sommer 2019 beim HRZ in Auftrag gegeben worden. Dafür wurden die Funktionen analysiert und neu bewertet. Der Grund für die Untersuchung war ein zunehmend komplexeres Arbeitsumfeld. Es stelle höhere Anforderungen an die Mitarbeitenden und erfordere mehr Qualifikationen, so die Immobilien-Abteilung. Diese Argumente überzeugen Severin Pflüger aber nicht: «Natürlich hat sich das Arbeitsumfeld verändert. Aber wo ist das nicht so? Die Aufgaben sind hingegen dieselben wie früher.»