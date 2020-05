Den Vorwurf, Batmaid verspreche ein Rundum-Sorglos-Paket und lasse Kunden und Putzhilfen Putzfrauen Was bei der Anstellung einer Haushaltshilfe gilt mitten in der Krise hängen, kann Vanguard-CEO Andreas Schollin-Borg nicht nachvollziehen. «Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um in der momentanen Situation die besten Lösungen zu finden», sagt er. So habe man etwa administrative Unterstützung bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen geleistet und den Kunden geholfen, für die Putzhilfen Kurzarbeitsentschädigung zu beantragen.