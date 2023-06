Bernhard Franke will bei einem Onlineshop Waren kaufen – für 31 Franken. Doch er kann die Bestellung nicht abschliessen. Er müsse eine andere Zahlungsoption wählen als «auf Rechnung», heisst es. Beim Onlineshop argumentiert man, Frankes Bonität sei schlecht Bonitätsauskunft Warum bin ich nicht kreditwürdig? – und verweist auf eine Wirtschaftsauskunftei. Doch der Solothurner lebt in stabilen finanziellen Verhältnissen und hat keinerlei Schulden. Woher also kommt diese Meldung?