Tina Heimer (Name geändert) besitzt eine Wohnung im Stockwerkeigentum. Sie stört die grosse Tanne, die vor dem Haus steht. Weil sie zu viel Schatten wirft und die Fassade schimmeln lässt. Nach Diskussionen an der Eigentümerversammlung Stockwerkeigentum So halten Miteigentümer Rat entschied die Mehrheit kurzerhand, dass der Baum gefällt werden soll.



Doch die Verwaltung weigerte sich, den Auftrag auszuführen. Ihre Begründung: Der Beschluss der Eigentümer sei ungültig, weil er nicht traktandiert war. Tina Heimer ist unsicher: Ist an den Bedenken der Verwaltung etwas dran?



Nach dem Gespräch mit dem Beobachter-Beratungszentrum sind ihre Zweifel ausgeräumt. Die Bedenken der Verwaltung sind richtig. Die Eigentümerversammlung darf grundsätzlich nicht über ein Thema entscheiden, das nicht traktandiert war. Tut sie es dennoch, ist der Beschluss anfechtbar oder sogar nichtig. Um Klarheit zu schaffen, müsste ein Gericht darüber entscheiden. Heimer sagt: «Wir traktandieren das Thema ordentlich und stimmen noch einmal ab. So gibts keine Zweifel.»