Joel Lenzin (Name geändert) wird es mulmig, als er seine Mails prüft. Was er in seiner Inbox vorfindet, hats in sich: Gegen ihn laufe ein Strafverfahren. Der Vorwurf: Er habe kinderpornografisches Material konsumiert. Zu diesem Schluss seien die Behörden nach Abschluss der Ermittlungen gekommen. Er soll sich deshalb per Mail rechtfertigen, damit er geprüft und verifiziert werden kann. Absender der Hiobsbotschaft ist niemand Geringeres als das National Cyber Security Centre. Das Logo sieht offiziell aus.