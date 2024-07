Christine Habegger wusste nicht mehr, was sie noch tun sollte. Bereits zweimal hatte sie ihrer Versicherung schriftlich mitgeteilt, dass sie die Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung kündige, beide Male eingeschrieben. Nichts passierte. Als Habegger telefonisch nachhakte, behauptete die Versicherung keck, sie habe die Schreiben nie erhalten. Dabei hat Christine Habegger, die in Wirklichkeit anders heisst, sie an die offizielle, auf der Police vermerkte Adresse geschickt. «Muss ich wirklich ein weiteres Mal einen Einschreibebrief schicken?», fragte sie den Beobachter entnervt.