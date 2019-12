Das ist gruselig, aber längst nicht alles. Gemäss einer Studie der US-Marketingprofessorin Kristina Durante beeinflussen biologische Vorgänge im Körper die Wahl potenzieller Partner- und das Konsumverhalten. So führe Sehnsucht nach Abwechslung an fruchtbaren Tagen dazu, dass Frauen versuchten, die Zahl ihrer Verehrer zu erhöhen. Doch sie werden auch häufiger ihren Lieblingsprodukten untreu. Besonders gefragt sind in dieser Phase Kosmetika und Kleider, die Frauen eine erhöhte Attraktivität versprechen.