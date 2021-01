Wie denn?

Die Onlineangebote sind verführerisch, technisch sehr gut gemacht. Raffinierte Algorithmen Big Data Die unheimliche Macht der Algorithmen sorgen dafür, dass wir uns möglichst lang und häufig mit ihnen beschäftigen. Die Onlinemedien binden unsere Aufmerksamkeit, indem sie uns gerade so fordern, dass es uns nicht langweilt – uns aber auch nicht überfordern, sodass wir abhängen. Games zum Beispiel sind so programmiert, dass sie sich automatisch unseren ­Fähigkeiten anpassen. So bringen sie uns in einen sogenannten Flow- oder eben Rauschzustand. Und auf Social Media sind jene Leute erfolgreich Influencer Die Selbstverkäufer und erhalten am meisten Likes und Anerkennung, die sehr aktiv sind. Das macht den Medienkonsum so anziehend und erschwert es, ihn einzuschränken.