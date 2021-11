So funktioniert es: Bei Sextortion, zusammengesetzt aus «Sex» und «Extortion» (englisch für Erpressung), wird eine meist männliche Person mit der Veröffentlichung von heiklen Aufnahmen erpresst Drohung per E-Mail Wie soll ich auf die Erpressung reagieren? . Es gibt verschiedene Varianten: Bei einigen Erpresser-Mails handelt es sich um reinen Bluff. Die Täter versenden sie an möglichst viele Empfänger – in der Hoffnung, dass jemand kürzlich pornografische Inhalte konsumiert hat und sich einschüchtern lässt. Tatsächlich existieren keine der heiklen Videos.