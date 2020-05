Christian P. Braegger, Leiter der Abteilung Gastroenterologie und Ernährung am Kinderspital Zürich, verneint: «Generell ist bei Kleinkindern kein Anstieg des ernährungsassoziierten Typ-2-Diabetes Ernährung bei Diabetes Gesundes auf den Tisch festzustellen, und die Quetschbeutel stehen diesbezüglich in keinem Zusammenhang.» Er verstehe zwar nicht, wieso man nicht einfach einen Apfel oder eine andere saisonale Frucht für unterwegs einpacken könne. «Die Fruchtbeutel», so Braegger, «sind aber für Kleinkinder sicher besser als ein hoch prozessiertes Lebensmittel mit einem hohen Zucker- und Fettanteil.» Vor allem von solchen Produkten rät der Facharzt ab. Allerdings sollte auch der Quetschbeutel, sogar gemäss Herstellerhinweis, als Dessert oder als Teil einer Zwischenmahlzeit betrachtet werden.