Eine Frau erzählte mir mal: «Zu Beginn, wenn wir am See spazieren gingen und mich fröstelte, zog er seine Jacke aus, hüllte mich damit ein und umarmte mich, um mir warm zu geben. Heute, in derselben Situation, sagt er: Du wusstest, dass es kühl ist, hättest dich wärmer anziehen sollen, ich will mich nicht erkälten, nimm selber eine Jacke mit.»