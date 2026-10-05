2. Nicht alle anonymisierten Bilder sind sicher

Manche Eltern verdecken das Gesicht ihres Kindes auf Fotos mit einem Emoji. «Das ist eine trügerische Sicherheitsmassnahme», sagt Bernhard Hug. Emojis würden sich mit Programmen entfernen lassen. «Fotos zu verpixeln, mag aktuell noch eine gute Lösung sein», fügt Bernhard an. Doch mit Blick auf die rasante Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz rät sie selbst davon ab. «Um das Kind möglichst unkenntlich zu machen, ist es am sichersten, wenn es auf dem Foto nur von hinten oder von der Seite zu sehen ist.» Zudem sollten sich Eltern bewusst sein, dass sie auf den meisten Apps mit der Zustimmung der allgemeinen Geschäftsbedingungen den Plattformen erlauben, die persönlichen Daten zu Werbezwecken zu verwenden oder zu Werbezwecken an Dritte weiterzugeben.