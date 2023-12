Viele Menschen, deren Bedürfnisse im Alltag untergehen, wissen nicht genau, was in ihrem Innern vorgeht. Selbst wenn sie von einem tiefen Unbehagen erfüllt sind, fehlen ihnen Strategien, um sich selbst zu beruhigen und zu erden Stressbewältigung So bleiben Sie mit Coping-Strategien in Krisen stark . In solchen Situationen braucht es nicht bloss schöne Formulierungen gegen aussen, sondern mehr Verständnis gegen innen. Die Fähigkeit, sich im Sozialen Sicherheit zu geben, und zwar nicht nur dadurch, dass man anderen gefällt.