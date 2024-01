«Ich hätte nie gedacht, dass diese Freundschaft je zerbrechen könnte.» Die Worte meiner Freundin vermischten sich mit der klirrenden Kälte in der Luft und dem knirschenden Kies unter unseren Füssen. Ich wusste, dass sie in der Pandemie den Kontakt zu einer ihrer engsten Bezugspersonen abgebrochen hatte. Zwei, drei Mal hätten sie es mit einer Versöhnung Vergebung Wann gelingt es, zu verzeihen? versucht. Jedes Mal seien sie gescheitert. Und zwar heftig. Was als Annäherung geplant gewesen sei, habe weitere Wunden aufgerissen und gezeigt, wie weit sie mittlerweile voneinander entfernt seien.