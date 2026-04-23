Falsch: Auf dem eigenen Grundstück dürfen Kleintiere und Hunde bis zu zehn Kilo unter Einhaltung gewisser Bestimmungen begraben werden. Mieterinnen dürfen den Garten aber nur mit Zustimmung des Eigentümers als Grabstätte nutzen. Wenn Mia ihr Meerschweinchen nicht zur Kadaversammelstelle bringen will, kann sie es einäschern lassen und die Urne behalten oder es auch auf einem Tierfriedhof begraben lassen.