Damit wir uns richtig verstehen: Wir beide machen durchaus auch ernsthafte Grossvater-Enkelin-Sachen. Ich zeige ihr Dinge, von denen ich glaube, dass sie gut sind für sie. Ich versuche, vernünftige Antworten auf ihre Fragen zu geben, und frage zurück, weil mich ihre Meinung interessiert. Und wenn es ihr nicht gut geht, will ich sie in die Arme schliessen.



Das Label «Opa»? Überzeugt mich immer noch nicht. Die gelebte Rolle als Grossvater? Gebe ich nicht mehr her, um keinen Preis!