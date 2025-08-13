Apple-Airtags: Für Taschen, nicht für Kinder

Skechers wirbt ausdrücklich damit, dass das Fach für Apple-Airtags ausgelegt ist. Doch das Apple-Produkt ist nicht dafür gemacht, Menschen zu tracken, schreibt der Hersteller selbst. Etwa meldet es den Standort nur mit Verzögerung, um die Privatsphäre zu schützen. Und funktioniert nur in einem begrenzten Radius.