Sie: «Was ich immer super finde: Wenn Eltern mit ins Boot steigen und ihr Wissen oder ihre Leidenschaft mit der Klasse teilen. Ein Vater ist Astronom? Das ist toll, vielleicht kann er in der Schule etwas über das Universum erzählen. Das hat einen positiven Zusatzeffekt: Wenn ein guter Kontakt zur Lehrperson etabliert ist, fällt es leichter, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, falls mal ein Problem auftaucht.»