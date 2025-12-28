Q&A: Was ihr von Hannah noch wissen wolltet

Wann hast du gemerkt, dass du schwanger bist?

Als ich wieder zu Hause war und meine Tage eine Weile nicht kamen. Ich habs erst mal auf den Jetlag geschoben und einfach mal zur Sicherheit getestet.

Habt ihr ausdiskutiert, ob du die Schwangerschaft abbrichst oder nicht?

Tim sagte einfach: «You do what’s good for you.» Einerseits war das sehr schön, es ist ja mein Körper – andererseits wars es eine riesige Entscheidung, die ja dann schon uns beide betraf. Rückblickend habe ich mich damals zum ersten Mal in unserer Beziehung ein bisschen einsam gefühlt.

Wart ihr während der Schwangerschaft gar nie zusammen?

Doch, Tim hat mal extra an irgendeiner Konferenz teilgenommen, damit er mich besuchen konnte. Und es hat immerhin geklappt, dass er zur Geburt in Kopenhagen sein konnte.

Du wolltest nie Kinder und dann plötzlich trotzdem – wie geht das?

Das hatte schon damit zu tun, dass Tim und ich so verliebt waren. Zudem hatte ich damals Frauen um mich herum, die langsam gegen die vierzig gingen und bei denen es einfach nicht klappen wollte. Ich dachte: Was, wenn ich jetzt abtreibe, wo ich so verliebt bin, und in ein paar Jahren möchte ich dann vielleicht doch und es geht nicht?