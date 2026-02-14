«Sommer 1997 an der Côte d’Azur, mit meiner besten Freundin. Wir verliebten uns beide sofort in Anthony – und er sich in mich. Er war Schauspieler, sah wahnsinnig gut aus und verdiente ein paar Francs als Strassenmusiker. Doch ich hielt mich zurück – zugunsten meiner Freundschaft. Zurück in der Schweiz schmachtete ich zu ‹Amsterdam› von Jacques Brel auf meinem Discman in Endlosschleife. Das Schicksal wollte, dass wir uns zwei Jahre später zufällig wieder begegneten, in Marrakesch. Da wars aus mit meiner ‹contenance›. Später in Paris chauffierte er mich auf seinem Schrottvelo entlang der Seine, bei Sonnenuntergang. Endlose Nächte in der Dachmansarde. Nur reden konnten wir nicht miteinander – und verloren bald den Kontakt.»

Nicole Müller, 45, Ressortleiterin