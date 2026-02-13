«Jacques Brel, Juliette Gréco, Charles Aznavour – meine welsche Studienliebe entführte mich in die Welt des französischen Chansons. Und auch sonst: quer durch Europa. Mit einem gemieteten silbernen Jaguar fuhren wir ein Wochenende nach Madrid, ein anderes nach Brüssel oder Amsterdam. Alles im Auftrag seines Arbeitgebers, eines Callcenters. In all den Städten haben wir dann aber keine Callcenter besucht. Wir haben in Hinterhöfen und auf Parkplätzen Festplatten an Männer übergeben, die wir nicht kannten. War dies erledigt, schauten wir uns Sehenswürdigkeiten an und kehrten danach per Flugzeug wieder nach Zürich zurück. O Gott. Rückblickend bin ich überzeugt, dass wir da – unbewusst! – irgendetwas Kriminelles gemacht haben. Na ja. Immerhin funktioniert Karma. Die Beziehung zerbrach nach zwei mickrigen Semestern und unter Tränen. Zurück blieb das Chanson.»

Katharina Siegrist, 45, Redaktorin