Das konnte sich Hannah aber erst eingestehen, als ihr Sohn Collin sie zum Hinschauen zwang: «Collin hatte plötzlich angefangen, auf dem Heimweg vom Kindergarten in die Hose zu machen, nachdem das vorher jahrelang kein Thema mehr gewesen war. Ich fragte: ‹Hey, Collin, was ist los? Wieso passiert das? Du weisst doch, wie man aufs WC geht?› Und er hat geantwortet: ‹Jedes Mal, wenn ich mich auf den Heimweg mache, werde ich unglücklich. Zu Hause ist es immer so traurig.› Das hat mir so sehr das Herz gebrochen. Bei uns zu Hause herrschte damals wirklich eine Stimmung wie in einem Eispalast. Und da haben Tim und ich uns hingesetzt und gesagt: ‹Okay – fertig. Das wollen wir beide nicht.›»