Dazu kommt, dass ein Partner allein oft die strengen Kriterien zur Vergabe einer Hypothek nicht erfüllt, weil nur noch ein Einkommen da ist. Die sogenannte Tragbarkeitsrechnung (bei der die Bank ausrechnet, ob man sich den Kredit noch leisten könnte, wenn der Zinssatz fünf Prozent betrüge) fällt in der Regel ungenügend aus. An den fehlenden Finanzen scheitert vielfach auch die Variante, die Hälfte an den im Haus verbliebenen Partner zu verkaufen.