Dennoch behaupte ich, dass Pandemie-Paare diesen Realitätscheck im dritten Jahr besonders heftig spüren. In ihrer Kennenlernphase dominierte eine drohende Gefahr von aussen, gegen die man sich herrlich verbünden konnte. Doch jetzt keimt bei vielen angesichts steigender Differenzen Guter Rat Was tun, wenn der Partner nervt? plötzlich die Furcht auf, dass die Gefahr ja auch im Innern lauern könnte, nämlich in Gestalt des Gegenübers. Und das fühlt sich ungewohnt und bedrohlich an. Dass das Zurechtfinden zwischen Nähe und Distanz zu jeder Beziehung gehört, geht in so einem Moment schnell vergessen.