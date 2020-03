Zu Recht? In der «Sonntagszeitung» schlagen Fachleute Alarm. Heute seien schon Dreijährige abhängig von Youtube Youtube Was gucken Jugendliche da ständig? und Netflix. Eine Beratungsstelle für Mütter und Väter empfiehlt: Sechs- bis Neunjährige sollten täglich nicht mehr als 45 Minuten am Tablet verbringen, unter Dreijährige sollte man ganz fernhalten.